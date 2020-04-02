Врачи высказали гипотезу, что у американки отмерла часть мозга из-за коронавируса

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2 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Фото: Pixabay

У жительницы Детройта произошло серьезное поражение мозга. Медики выдвинули предположение, что это могло быть реакцией организма на обнаруженный у женщины коронавирус. Подобное уже было зафиксировано в случаях с другими вирусными инфекциями, с коронавирусом – впервые.

58-летняя сотрудница американской авиакомпании обратилась к медикам с жалобами на лихорадку, кашель и необычное для нее психическое состояние. Она чувствовала себя вялой, уставшей и выглядела растерянной. У женщины не обнаружили ни грипп, ни какие-либо другие вирусные заболевания. Однако на коронавирус анализ оказался положительным. Сделали компьютерную томографию мозга и выявили поражение тканей таламуса, отвечающего за регуляцию сознания, сон, внимание и другие важные процессы. При дальнейшем исследовании был обнаружен некроз. Причины отмирания мозга изучены мало, но известно, что это вполне может произойти из-за вируса, например, гриппа.

Врачи при этом говорят, что прямую связь между коронавирусом и отмиранием мозга проводить нельзя. Однако пациенты с COVID-19 могут быть к этому предрасположены. Пожилые пациенты с хроническими заболеваниями подвержены повышенному риску изменения психического состояния при острых инфекциях.

Американка сейчас проходит лечение. Медики сделали вывод, что пациентов с неврологическими заболеваниями нужно обязательно проверять на коронавирус.