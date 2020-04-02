Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим есть кошек и собак

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2 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВВС

Pixabay.com

Власти китайского города Шеньчжень ввели запрет на употребление в пищу собак и кошек. Ранее власти КНР ввели запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки эпидемии коронавируса в Ухане.

Этот закон вступит в силу уже 1 мая. Таким образом, власти Шеньчженя пошли еще дальше правительства КНР, распространив запрет с диких летучих мышей и ящериц на местных Мурзиков и Шариков. Известно, что по всему Восточно-Азиатскому региону в год убивают около 30 миллионов собак, чтобы использовать их в пищу. Однако именно в Китае поедание собак не является общепринятой практикой – то есть собак и кошек едят не все 1,4 миллиарда китайцев.

«Этот запрет отвечает требованиям и духу человеческой цивилизации. Собаки и кошки как домашние животные установили гораздо более тесные отношения с людьми, чем все остальные животные. Поэтому запрет на потребление собак, кошек и других домашних животных является обычной практикой в развитых странах», - заявило городское правительство Шеньчженя, комментируя принятие закона.

«Введение этого запрета действительно может стать переломным моментом в усилиях по прекращению этой жестокой торговли, которая убивает около 10 миллионов собак и 4 миллионов кошек в Китае ежегодно», - оценил решение властей Шеньчженя доктор Питер Ли, специалист зоозащитной организации HIS (Humane Society International).

Вместе с тем китайские власти продолжают использовать весьма болезненную процедуру дренирования желчи у живых медведей, она применяется в традиционной китайской медицине. Кроме того, в Ухане, ставшем источником распространения пандемии COVID-19 по всему миру, после снятия карантина вновь начали открываться рынки, торгующие дикими животными.