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В ВОЗ оценили ситуацию со смертностью от COVID-19 в Европе

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ оценили ситуацию со смертностью от COVID-19 в Европе
вспышка коронавируса, pixabay.com
Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в четверг, 2 апреля, оценил ситуацию со смертностью от коронавируса нового типа на территории Европы.
 
Клюге отметил, что более 95% смертельных случаев из-за COVID-19 в Европейском регионе приходится на людей в возрасте от 60 лет, причем в особой группе риска находятся пожилые люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также диабетом.
 
В ВОЗ, однако, подчеркнули, что заболеть коронавирусом в тяжелой форме рискуют абсолютно все взрослые, поэтому организация призывает людей соблюдать предписанные меры безопасности.
 
К настоящему моменту в Европе от коронавирусной инфекции скончались 30 098 человек, причем 90% смертей зарегистрированы в Италии, Испании и Франции.
ЕТ

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