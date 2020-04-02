В ВОЗ оценили ситуацию со смертностью от COVID-19 в Европе

Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в четверг, 2 апреля, оценил ситуацию со смертностью от коронавируса нового типа на территории Европы.

Клюге отметил, что более 95% смертельных случаев из-за COVID-19 в Европейском регионе приходится на людей в возрасте от 60 лет, причем в особой группе риска находятся пожилые люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также диабетом.

В ВОЗ, однако, подчеркнули, что заболеть коронавирусом в тяжелой форме рискуют абсолютно все взрослые, поэтому организация призывает людей соблюдать предписанные меры безопасности.