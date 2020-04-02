В Италии сообщили точное количество медиков, зараженных коронавирусом

В Италии общее число медиков, инфицированных COVID-19, превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг профсоюз медицинских работников местных больниц Anaao-Assomed.
Многие итальянские врачи в настоящее время находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.
Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения новым типом вируса.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на территории республики в настоящий момент не хуже, чем в России.