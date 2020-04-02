В Италии сообщили точное количество медиков, зараженных коронавирусом

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2 апреля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Италии общее число медиков, инфицированных COVID-19, превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг профсоюз медицинских работников местных больниц Anaao-Assomed.

Многие итальянские врачи в настоящее время находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения новым типом вируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на территории республики в настоящий момент не хуже, чем в России.