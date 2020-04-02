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Американцев попросили не скупать туалетную бумагу

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Американцев попросили не скупать туалетную бумагу
Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус призвала американцев не скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса.

По этому поводу она даже опубликовала видео в соцсетях, где заявила: «Америка, полегче с туалетной бумагой!».

Кроме того, представитель Госдепа напомнила американцам о мерах безопасности в период пандемии коронавируса. Она посоветовала чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, оставаться дома при недомогании, носить медицинские маски в случае болезни и регулярно дезинфицировать поверхности предметов.

Ранее сообщалось, что в США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги.

ДВа

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