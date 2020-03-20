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В США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

В США преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги
туалетная бумага, pixabay.com

В американском штате Северная Каролина злоумышленники угнали фургон, в котором находилось 8164 кг туалетной бумаги. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 20 марта, предоставили журналисты.

Согласно последним данным, сотрудникам полиции удалось остановить угнанный фургон и арестовать подозреваемых в совершении преступления. Уточняется, что в машине была не только туалетная бумага, но также бумажные полотенца, спрос на которые вырос в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, к настоящему моменту в США коронавирусом нового типа заразились больше 16,5 тысяч человек, скончались 225 граждан.

 

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