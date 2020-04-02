Политолог оценил недовольство Евросоюза указом Путина о земельных участках в Крыму

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«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
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2 апреля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семье есть умершие», россиянка, живущая в Италии, взбудоражила Сеть
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Общество
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