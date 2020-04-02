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Политолог оценил недовольство Евросоюза указом Путина о земельных участках в Крыму

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог оценил недовольство Евросоюза указом Путина о земельных участках в Крыму
Ласточкино гнездо, pixabay.com
Политолог Владислав Ганжара прокомментировал недовольство ЕС указом президента России Владимира Путина о территориях, на которых некоторые лица не могут иметь земельные участки на праве собственности.
 
Ранее глава РФ принял решение расширить перечень приграничных территорий, на которых иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические лица не могут обладать участками земли на праве собственности. В список были добавлены одиннадцать районов и восемь городов Крыма, а также муниципальные образования Севастополя. Евросоюз счел данное решение нарушением международного гуманитарного права и отказался признавать этот указ.
 
Владислав Ганжара в беседе с Радио Sputnik отметил, что оценка ЕС для Крыма не имеет никакого значения. Политолог добавил, что в данном случае меры направлены на защиту интересов граждан России, а также земельного ресурса, который очень важен для национального благосостояния. По мнению эксперта, подобные заявления со стороны Европейского Союза являются очередной попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.
ЕТ

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