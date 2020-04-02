Северокорейские врачи заявили, что в стране нет зараженных коронавирусом

Врачи в Северной Кореи заявили, что в стране не было выявлено подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в четверг журналисты.

Представитель Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями КНДР отметил, что были приняты превентивные и научные меры, среди которых проверка людей на COVID-19 и введение карантина для всех прибывающих в страну.