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Северокорейские врачи заявили, что в стране нет зараженных коронавирусом

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Северокорейские врачи заявили, что в стране нет зараженных коронавирусом
перчатки, респиратор, pixabay.com
Врачи в Северной Кореи заявили, что в стране не было выявлено подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в четверг журналисты.
 
Представитель Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями КНДР отметил, что были приняты превентивные и научные меры, среди которых проверка людей на COVID-19 и введение карантина для всех прибывающих в страну.
 
Кроме того, на территории Северной Кореи проводилась тщательная дезинфекция всех товаров. Также власти страны закрыли границы и блокировали все морские и воздушные пути.
ЕТ

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