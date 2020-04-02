Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как делать разумные покупки при вспышке COVID-19

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2 апреля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

овощи и фрукты, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как делать разумные покупки в магазине в период вспышки коронавируса. Россиян, в частности, предостерегли от приобретения большого количества продуктов впрок.

В ведомстве посоветовали перед походом в супермаркет тщательно обдумать меню на ближайшие дни и составить подробный список. Во время посещения магазина не следует бросаться к полками с орехами, сухофруктами и крупами, так как в некоторых упаковках, которые хранятся долгое время, могут завестись вредные паразиты. Лучше покупать эти товары маленькими порциями, обращая внимание на срок годности, передает ФБА "Экономика сегодня".

При походе в супермаркет необходимо иметь при себе влажные салфетки, чтобы обеспечить дезинфекцию ручек тележек или корзинок.

Сначала следует обратить внимание на продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а затем идти в отдел скоропортящихся. Так, удастся сохранить свежесть товаров. Кроме того, нужно внимательно изучать упаковки, сроки годности продуктов и их состав.