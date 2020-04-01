В правительстве дали оценку текущей ситуации с продуктами в России

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утром в среду, 1 апреля, оценила ситуацию с продуктами в стране. По ее словам, пиковый спрос на товары к настоящему моменту пройден.

В середине марта на фоне новостей о распространении COVID-19 и ослаблении рубля россияне массово начали скупать продукты, однако в последнее время ситуация стабилизировалась. По словам Абрамченко, предпосылок для повышенного спроса нет.

Заместитель председателя правительства России провела оперативное совещание с министерствами и ведомствами на тему регулирования потребительского рынка и обеспечения страны продовольствием, в рамках которого подчеркнула, что ситуация с продуктами является стабильной и находится на особом контроле.

Виктория Абрамченко уточнила, что мониторинг процессов на продовольственном рынке РФ производится "буквально в режиме онлайн", вследствие чего следует оперативная реакция на потребности региональных предприятий и торговых организаций.