Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В правительстве дали оценку текущей ситуации с продуктами в России

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В правительстве дали оценку текущей ситуации с продуктами в России
магазин, pixabay.com
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утром в среду, 1 апреля, оценила ситуацию с продуктами в стране. По ее словам, пиковый спрос на товары к настоящему моменту пройден.
 
В середине марта на фоне новостей о распространении COVID-19 и ослаблении рубля россияне массово начали скупать продукты, однако в последнее время ситуация стабилизировалась. По словам Абрамченко, предпосылок для повышенного спроса нет.
 
Заместитель председателя правительства России провела оперативное совещание с министерствами и ведомствами на тему регулирования потребительского рынка и обеспечения страны продовольствием, в рамках которого подчеркнула, что ситуация с продуктами является стабильной и находится на особом контроле. 
 
Виктория Абрамченко уточнила, что мониторинг процессов на продовольственном рынке РФ производится "буквально в режиме онлайн", вследствие чего следует оперативная реакция на потребности региональных предприятий и торговых организаций.
ЕТ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью