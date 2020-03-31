Не по дням, а по часам: полки продуктовых магазинов не успевают заполняться

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31 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Пустые полки в магазине, фото: соцсети

Паника овладела разумом людей, и многие начали повально скупать продукты в супермаркетах. Люди находятся по нескольку часов в магазинах и закупаются продуктами на месяц вперед. Причины паники не понятны. Магазины на карантин закрыть не представляется возможным, дефицита товаров тоже не ожидается.

В преимуществе у покупателей туалетная бумага и гречка. Как показывают опросы, паникёров не волнует, сколько запасов гречки и других продуктов долгого хранения у них уже есть дома.

«Туалетная бумага была, антисептический гель для рук нарасхват, а вот тушенка и крупа — это теперь дефицит! В „Ашане“ вчера вечером такая же ситуация. Консервы тоже разбирают. Готовимся, друзья, не болеть!» — поделилась впечатлениями одна из покупательниц.

Как стало известно, в некоторых магазинах даны указания выставлять продукцию в зал строго в определенном количестве и в установленное время, чтобы не допустить наличия пустых полок и усиления паники. Конечно, ценник на крупы в среднем стал выше на 15-20 рублей за килограмм, но это никого не останавливает.

В компании Retail Group, управляющей сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», заявили, что «не наблюдают заметного изменения спроса на продукты». При этом, однако, отметили, что россияне начали раскупать товары первой необходимости - крупы, консервы, мясо и замороженную рыбу - то, что либо не портится, либо может подорожать. Сейчас ретейлеры налаживают дополнительные поставки с распределительных центров, чтобы не допустить дефицита товаров. Товары в магазины будут привозить чаще, а сотрудники постараются быстрее расставлять их на полках.

В прошедшее воскресенье, Минпромторг обратился к россиянам с просьбой «осознанно и рационально» покупать продукты и помнить о сроках годности: «Та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно». В то же время министерство пообещало: продуктовые магазины продолжат работать в любой ситуации. По словам представителя ведомства, пустые полки наличия дефицита не означают — просто товар ещё не выложили со складов.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заверила, что проблем с продовольствием не будет. «Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки в магазинах. Я помню, как выметались в кризисные моменты в истории страны гречка, мука, потом там заводились жучки, и все это выбрасывалось», — отметила она.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил открыть на таможне «зелёный коридор» для товаров первой необходимости, чтобы не допустить их дефицита.