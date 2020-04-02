Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Медики рассказали об условиях содержания женщин и детей в роддомах США в период пандемии

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Медики рассказали об условиях содержания женщин и детей в роддомах США в период пандемии
рука младенца, pixabay.com
Американские медицинские работники рассказали, насколько опасен коронавирус нового типа для беременных женщин и новорожденных, а также сообщили, как в США проводятся роды в условиях эпидемии.
 
Акушерка Катя Саймон, которая работает в частной практике и принимает роды в одной из крупнейших больниц под Вашингтоном, сообщила, что если у матери выявлен коронавирус, либо если у нее подозревают болезнь, то после родов происходит немедленное разделение с малышом. Новорожденного содержат в изоляторе в детском отделении, однако кормят его грудным молоком матери.
 
Медсестра Элла из родильного отделения одной из клиник Нью-Йорка в свою очередь отметила, что в ее отделении полностью не разделяют матерей и детей, однако просят женщину не подходить к младенцу слишком близко. Если мама кормит ребенка, то она обязана быть в перчатках и хирургической маске.
 
К настоящему моменту опасность коронавируса для плода не является доказанной. Также нет достаточной информации о том, как младенцы переносят болезнь, поэтому их стараются оградить от зараженных.
ЕТ

Общество

Главный инфекционист ФМБА Никифоров предположил, когда закончится вспышка коронавируса в России

Эксперт оценил, когда в России случится пик заболевания коронавирусом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров высказал мнение о сроках завершения вспышки коронавируса в России. По мнению Никифорова, - к лету завершится.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью