Медики рассказали об условиях содержания женщин и детей в роддомах США в период пандемии

Американские медицинские работники рассказали, насколько опасен коронавирус нового типа для беременных женщин и новорожденных, а также сообщили, как в США проводятся роды в условиях эпидемии.

Акушерка Катя Саймон, которая работает в частной практике и принимает роды в одной из крупнейших больниц под Вашингтоном, сообщила, что если у матери выявлен коронавирус, либо если у нее подозревают болезнь, то после родов происходит немедленное разделение с малышом. Новорожденного содержат в изоляторе в детском отделении, однако кормят его грудным молоком матери.

Медсестра Элла из родильного отделения одной из клиник Нью-Йорка в свою очередь отметила, что в ее отделении полностью не разделяют матерей и детей, однако просят женщину не подходить к младенцу слишком близко. Если мама кормит ребенка, то она обязана быть в перчатках и хирургической маске.