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Пентагон отказался заводить в порт охваченный эпидемией COVID-19 авианосец

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пентагон отказался заводить в порт охваченный эпидемией COVID-19 авианосец
авианосец "Теодор Рузвельт", US Navy/via Globallookpress.com

Пентагон категорически отказался заводить в порт авианосец "Теодор Рузвельт", на котором ранее была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. В настоящий момент известно о 93 зараженных на борту.

Начальник штаба ВМС Соединенных Штатов Америки адмирал Майкл Гилдей подчеркнул, что в последнее время был достигнут большой прогресс в проведении анализов на COVID-19 и возвращении людей с корабля. По его словам, усилия в сфере организации тестирований будут наращиваться.

С авианосца уже выпустили около тысячи человек, планируется перевезти на берег еще примерно три тысячи. Остальной экипаж будет и дальше выполнять свои обязанности.

ЕТ

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