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Грузинский премьер описал ситуацию с коронавирусом: «Война с невидимым врагом»

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Грузинский премьер описал ситуацию с коронавирусом: «Война с невидимым врагом»
лаборатория, pixabay.com

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария прокомментировал сложившуюся ситуацию с COVID-19 и назвал ее "борьбой с невидимым врагом". В Грузии введен режим ЧП, объявлены карантин и комендантский час.

Гахария подчеркнул, что ситуация с коронавирусом – это "война", в которой никто не сможет победить без единства государства и общества. Ключевой задачей грузинский премьер назвал предотвращение пика распространения заболевания, а для этого, по его словам, требуются концентрация и организованность.

Сейчас в Грузии 117 зараженных коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту 23 человека выздоровели.

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