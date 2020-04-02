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В США коронавирус унес жизни более 5,1 тысячи человек

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США коронавирус унес жизни более 5,1 тысячи человек
вспышка COVID-19 в США, Joel Marklund/Keystone Press Agency
Количество жертв коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту превысило 5,1 тысячи человек, в общей сложности в стране заразились более 215 тысяч граждан.
 
Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса, который суммирует федеральную и местную статистику в стране, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 215 417. Наибольшее число смертей в США от коронавируса выявлено в городе Нью-Йорк – 1374 человека.
 
За минувшие сутки общее количество жертв коронавирусной инфекции в США увеличилось более чем на 1,2 тысячи человек, что стало самым высоким суточным приростом с момента вспышки заболевания.
ЕТ

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