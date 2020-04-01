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1 апреля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

Коронавирус в Тегеране на фото Globallookpress.com/ Ahmad Halabisaz

Умирающих по другим причинам в 42 раза больше, чем скончавшихся от коронавируса. Такова дневная статистика среды.

Как сообщает ресурс worldometer, в мире умерло 136 300 человек. От коронавируса же скончались 3230 человек. Таковы данные на момент написания этого текста.

Если разделить обнародованные данные, на долю коронавируса приходится малое количество смертей.

Впрочем, это нисколько не умаляет опасность COVID-19. Первый случай заболевания коронавирусом датируется 10 января. Сегодня число зараженных увеличилось до 882 тысяч.