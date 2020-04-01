Во время коронавируса в Британии на улицу вышли козлы

Опустевший британский город в Уэльсе захватили стада диких козлов. Журналист Эндрю Стюарт опубликовал видео, на котором животные бродят по улицам.
Дикие козлы спустились с окрестных гор. Они наводнили улицы города Лландадно. Журналист Эндрю Стюарт опубликовал соответствующие кадры.
«Видео с козлами Лландадно лучше смотреть с музыкальной подложкой из саундтрека к Вестсайдской истории», — прокомментировал видео с гуляющими козлами актер Дэвид Шнайдер.
До коронавируса дикие животные боялись спускаться с гор. Сейчас в Европе вводят карантин. Люди сидят по домам, чтобы не стать распространителями COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в мире достаточно сложная. Число зараженных уже приближается к 900 тысячам.