Во время коронавируса в Британии на улицу вышли козлы

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1 апреля 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter актера Дэвида Шнайдера

козлы захватили улицы британского города на скриншоте видео

Опустевший британский город в Уэльсе захватили стада диких козлов. Журналист Эндрю Стюарт опубликовал видео, на котором животные бродят по улицам.

Дикие козлы спустились с окрестных гор. Они наводнили улицы города Лландадно. Журналист Эндрю Стюарт опубликовал соответствующие кадры.

«Видео с козлами Лландадно лучше смотреть с музыкальной подложкой из саундтрека к Вестсайдской истории», — прокомментировал видео с гуляющими козлами актер Дэвид Шнайдер.

До коронавируса дикие животные боялись спускаться с гор. Сейчас в Европе вводят карантин. Люди сидят по домам, чтобы не стать распространителями COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в мире достаточно сложная. Число зараженных уже приближается к 900 тысячам.