В Турции суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве российского посла

Обвиняемые в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова остались под стражей. Адвокат требовал отпустить подсудимых.
Обвинение в убийстве Андрея Карлова выдвинуты против 28 фигурантов. Сейчас они находятся под стражей. Столичный турецкий суд по особо тяжким преступлениям провел очередное заседание, в котором рассматривалось дело о гибели российского посла.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в регламент. Подсудимых не стали привозить в зал заседаний. С ними была установлена связь посредством видеоконференции.
В этом заседании адвокат потребовал освободить подзащитных из-под стражи. Однако судья отклонил прошение стороны защиты.
Андрей Карлов погиб в декабре 2016 года. По данному делу был задержан, в том числе, бывший сотрудник полиции.