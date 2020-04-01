В Турции суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве российского посла

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1 апреля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

траур в связи с убийством Андрея Карлова на фото Globallookpress.com/ Depo Photos

Обвиняемые в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова остались под стражей. Адвокат требовал отпустить подсудимых.

Обвинение в убийстве Андрея Карлова выдвинуты против 28 фигурантов. Сейчас они находятся под стражей. Столичный турецкий суд по особо тяжким преступлениям провел очередное заседание, в котором рассматривалось дело о гибели российского посла.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в регламент. Подсудимых не стали привозить в зал заседаний. С ними была установлена связь посредством видеоконференции.

В этом заседании адвокат потребовал освободить подзащитных из-под стражи. Однако судья отклонил прошение стороны защиты.

Андрей Карлов погиб в декабре 2016 года. По данному делу был задержан, в том числе, бывший сотрудник полиции.