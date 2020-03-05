Убийц российского посла в Турции могут приговорить к пожизненному сроку

//Политика 13+

5 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

траурные мероприятия, связанные с гибелью российского посла на фото Globallookpress.com/ Depo Photos

Турецкая прокуратура потребовала приговорить к пожизненным срокам 8 человек. Их обвиняют в убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

По делу об убийстве Андрея Карлова проходят 28 человек. Восемь человек могут получить пожизненные сроки. Причем пятерых фигурантов прокуратура требует удвоить это наказание.

«Сторона обвинения потребовала приговорить пятерых подсудимых к двум пожизненным срокам каждого, а также к одному пожизненному сроку трех других подсудимых», — сообщило агентство Анадолу.

Российский посол погиб в середине декабря 2016 года. Его убили на выставке «Россия глазами турок».