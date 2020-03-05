Все новости >>

//Политика 13+

Убийц российского посла в Турции могут приговорить к пожизненному сроку

, 12:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

Убийц российского посла в Турции могут приговорить к пожизненному сроку
траурные мероприятия, связанные с гибелью российского посла на фото Globallookpress.com/ Depo Photos

Турецкая прокуратура потребовала приговорить к пожизненным срокам 8 человек. Их обвиняют в убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

По делу об убийстве Андрея Карлова проходят 28 человек. Восемь человек могут получить пожизненные сроки. Причем пятерых фигурантов прокуратура требует удвоить это наказание.

«Сторона обвинения потребовала приговорить пятерых подсудимых к двум пожизненным срокам каждого, а также к одному пожизненному сроку трех других подсудимых», — сообщило агентство Анадолу.

Российский посол погиб в середине декабря 2016 года. Его убили на выставке «Россия глазами турок».

//картина дня

На Украине показали фото «пустого Донецка». Место съемки названо традиционно оживленным. Людей на снимках действительно нет. Но там их и не может быть.

На Украине показали фото «пустого Донецка». Место съемки названо традиционно оживленным. Людей на снимках действительно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес публичные извинения за оскорбления бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в адрес телеведущей Тины Канделаки…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан