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Президент Литвы не верит информации Белоруссии о коронавирусе

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Литвы не верит информации Белоруссии о коронавирусе
Президент Литвы Гитанас Науседа, фото соцсети

Президент Литвы Гитанас Науседа сделал заявление о том, что власти Белоруссии недостоверно информируют о распространении коронавируса на своей территории, и это не может не беспокоить.

Науседа считает, что Александр Лукашенко "оценивает ситуацию с некой бравадой", при этом у литовского правительства есть информация о вспышках заболевания в Белоруссии. Как сообщает Baltic News Service (BNS), президент Литвы выступил с призывом об ограничении всевозможных контактов с Белоруссией, которая, как он считает, чересчур легко оценивает вспышку COVID-19, что может повлечь за собой тяжелые последствия.

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом выросло до 163 человек. Об этом следует из данных минздрава республики. Сегодня стало известно, что там скончался второй зараженный коронавирусом нового типа пациент.

НС
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