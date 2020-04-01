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Бывший премьер-министр Сомали умер от коронавируса

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бывший премьер-министр Сомали умер от коронавируса
вспышка коронавируса, pixabay.com
Сегодня стало известно, что бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн скончался от коронавируса нового типа в Великобритании. Информацию предоставили журналистам члены семьи усопшего. 
 
Нур Хасан Хусейн занимал пост премьера Переходного правительства Сомали с ноября 2007 по февраль 2009 года. 83-летний политик в последнее время находился в Великобритании на лечении. Сегодня он скончался в больнице Королевского колледжа в Лондоне из-за осложнений, вызванных COVID-19.
 
Действующий премьер-министр страны Хассан Али Хайре выразил соболезнования в связи с кончиной политика.
ЕТ
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