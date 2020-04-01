Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Число заболевших COVID-19 в Ивановской области достигло 11 человек

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число заболевших COVID-19 в Ивановской области достигло 11 человек
перчатки, респиратор, pixabay.com
В среду, 1 апреля, стало известно, что количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Ивановской области достигло 11 человек. Соответствующую информацию предоставили местные власти.
 
Согласно последним данным, за минувшие сутки в Ивановской области подтвердились два новых случая заражения COVID-19.
 
Все пациенты госпитализированы в отдельные боксы, врачи оценивают их самочувствие как "нормальное".
 
Напомним, за прошедшие 24 часа в России было выявлено 440 новых случаев заболевания коронавирусом
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью