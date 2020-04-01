В Чечне скончалась пожилая женщина с коронавирусом, приехавшая из Москвы

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1 апреля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пробирка, pixabay.com

В Грозном скончалась женщина, которой ранее был диагностирован коронавирус нового типа. Соответствующую информацию предоставила глава республиканского управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция унесла жизнь женщины 1938 года рождения, которая недавно приехала на родину из Москвы. Жительница Чечни скончалась утром в среду, 1 апреля.

Напомним, ранее в Чеченской Республике было принято решение не принимать граждан, которые приезжают из других регионов.