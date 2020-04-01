Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На границе США и Мексики нашли 600-метровый тоннель

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На границе США и Мексики нашли 600-метровый тоннель
тоннель, pixabay.com
Сотрудники правоохранительных органов США нашли 600-метровый тоннель контрабандистов, который идет от границы с Мексикой в город Сан-Диего. Об этом сообщили в иммиграционной и таможенной полиции Штатов.
 
Находка была сделана 19 марта в рамках совместной операции мексиканских и американских служб. Данный тоннель, как полагают эксперты, в течение нескольких месяцев использовался для передачи запрещенных веществ. Некоторые части стен хорошо укреплены, внутри создана система освещения, вентиляция, проложены рельсы.
 
Общая сумма найденных в тоннеле запрещенных веществ оценивается в 29,6 миллиона долларов.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью