В Мексике вооружили детей для борьбы с наркокартелями

Аргументы Недели → В мире 13+

22 марта 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

новобранцы в мексиканском ополчении на фото из соцсетей

Мексиканское ополчение использует детей для борьбы с наркобаронами. Фото подразделений подростков появились в социальных сетях.

Лица скрыты нашейными платками, в руках ружья, а в глазах усталость и мудрость взрослого человека. В остальном они выглядят, как обычные дети. Единственное отличие — в руках ружья. Так выглядит армия детей в мексиканском ополчении. Фото появилось в социальных сетях.

«Несовершеннолетние новобранцы местного ополчения, созданного для противостояния картелям», — сообщается в подписи к фото.

В Мексике ситуация с наркокартелями тяжелейшая. Они считаются одними из самых жестоких в мире. К слову, там практикуются жестокие обряды, в которых новобранцев заставляют съедать человеческие сердца.