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Источник: принц Чарльз согласился взять на себя часть расходов по охране Меган и Гарри

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Источник: принц Чарльз согласился взять на себя часть расходов по охране Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Королевский инсайдер сообщил журналистам, что британский принц Чарльз решил помочь своему сыну Гарри и его жене Меган материально. Якобы он намерен взять на себя часть расходов по охране супружеской пары.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз хочет преподать герцогу и герцогине Сассекским урок, полностью лишив их материальной поддержки.

На днях стало известно, что США и Канада отказались оплачивать охрану принца Гарри и его супруги. Вероятно, после этого сын королевы Елизаветы II принял решение оказать им помощь. СМИ сообщают, что он планирует выделить Гарри и Меган около 2 миллионов фунтов стерлингов.

ЕТ
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