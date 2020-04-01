Источник: принц Чарльз согласился взять на себя часть расходов по охране Меган и Гарри

Королевский инсайдер сообщил журналистам, что британский принц Чарльз решил помочь своему сыну Гарри и его жене Меган материально. Якобы он намерен взять на себя часть расходов по охране супружеской пары.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз хочет преподать герцогу и герцогине Сассекским урок, полностью лишив их материальной поддержки.

На днях стало известно, что США и Канада отказались оплачивать охрану принца Гарри и его супруги. Вероятно, после этого сын королевы Елизаветы II принял решение оказать им помощь. СМИ сообщают, что он планирует выделить Гарри и Меган около 2 миллионов фунтов стерлингов.