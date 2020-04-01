Армию США и НАТО в горячих точках вспугнул коронавирус

Аргументы Недели → В мире 13+

1 апреля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Американская армия практически свернула свою активность по миру если не до нуля, то до минимальных величин. Отменены крупные разрекламированные учения в Европе, и не только там. Запрещены перемещения и перелёты как отдельных военнослужащих, так и их семей или подразделений между базами и объектами сначала в неблагополучных по коронавирусу странах, а потом и во всех остальных. Точнее, разрешены, но в исключительных случаях. По идее, военных от заражения уберечь проще, чем гражданских, если вовремя перевести на казарменное положение и ограничить контакты. Но зато потом уберечься от распространения вируса внутри гарнизонов и экипажей, конечно, непросто.



На борьбу с вирусом подключили нацгвардейцев, особенно в наиболее пострадавшем штате Нью-Йорк. Задействованы инженерные части регулярной армии – возводят временные лагеря и полевые госпитали. Флот вывел из резерва оба своих госпитальных судна – «Мерси» и «Комфорт». Любопытно, что вирусу удалось сделать то, что не доделали иранские ракеты. Тогда американцы и часть их союзников не сбежали из Ирака после ударов, сейчас процесс резко активизировался. Смотали удочки представители немногочисленного германского контингента, французы сделали это ещё неделю назад. А американцы свернули все операции в стране ещё в феврале.



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