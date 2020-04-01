Политолог: призывы депутата Рады восстановить отношения с Россией не сбудутся

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1 апреля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Верховная рада, Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что призывы депутата Рады Виктора Медведчука снять блокаду с Донбасса и восстановить отношения с Россией не сбудутся из-за "политической несвободы Украины".

Ранее Медведчук выразил уверенность в том, что отказ от блокады Донбасса и санкций в отношении России позволит Украине получить дополнительные доходы, а также с наименьшими потерями преодолеть экономические последствия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Суздальцев в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заметил, что заявление депутата Верховной рады нельзя назвать пророссийским. По мнению аналитика, это "глас нерадикального крыла украинской политики". Политолог заметил, что некоторые украинские политические деятели считают альянс с Россией выгодным, поэтому воспринимают страну не как врага, а как сторону, с которой нужно договариваться.

По слова Андрея Суздальцева, они в то же время считают, что Москва должна предоставить Украине преференции, скидки, помощь и репарации. Многие политики, годами демонизирующие Россию, самонадеянно полагают, что в сложной ситуации РФ поможет украинской стороне, добавил эксперт.