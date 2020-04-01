Находящиеся в Риме россияне жалуются на условия карантина

Граждане России, которые отдыхали на круизном лайнере Costa Luminosa, пожаловались на условия содержания в римском отеле, куда их поместили на карантин. Об этом сообщают итальянские журналисты.

Один из туристов заявил, что россияне практически лишены связи с внешним миром, а гостиница, в которой они находятся, буквально окружена сотрудниками полиции. Гражданин РФ уточнил, что их с согражданами привезли в отель силой, ничего не объяснив. Более того, якобы им не сделали тестов на коронавирус.