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Находящиеся в Риме россияне жалуются на условия карантина

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Il Fatto Quotidiano

Находящиеся в Риме россияне жалуются на условия карантина
круизный лайнер Costa Luminosa, Gerard Bottino/Keystone Press Agency
Граждане России, которые отдыхали на круизном лайнере Costa Luminosa, пожаловались на условия содержания в римском отеле, куда их поместили на карантин. Об этом сообщают итальянские журналисты.
 
Один из туристов заявил, что россияне практически лишены связи с внешним миром, а гостиница, в которой они находятся, буквально окружена сотрудниками полиции. Гражданин РФ уточнил, что их с согражданами привезли в отель силой, ничего не объяснив. Более того, якобы им не сделали тестов на коронавирус.
 
Путешественник отметил, что им выдали градусники, однако за показателями никто не следит. Еда, по его словам, "безобразная", а пакеты с продуктами оставляют перед дверью на грязном полу.
 
Напомним, на прошлой неделе 14 россиян сошли с круизного лайнера Costa Luminosa после обнаружения более 80 случаев заражения коронавирусом на борту. Граждан России разместили для прохождения карантина в одной из римских гостиниц за счет судовладельца.
ЕТ
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