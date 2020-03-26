Круизному лайнеру запретили заходить в порт Владивостока

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26 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Роспотребнадзор не разрешил заходить в порт Владивостока круизному лайнеру в связи с угрозой распространения коронавируса.

На борту судна в данный момент находятся 478 пассажиров из разных стран. Во Владивостоке лайнер должны были дозаправить, пополнить запасы, также на борт должен был подняться сменный экипаж.

Круизный лайнер ходит под флагом Италии, судно может вмещать до 1800 человек.

Отметим, что в Москве на фоне распространения COVID-19 в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, столовые, крупные парки и парикмахерские.