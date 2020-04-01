Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

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1 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Ан-124-100 «Руслан». Фото: ОАК / via Globallookpress.com

Спецборт российского Министерства обороны вылетел сегодня ранним утром в США, чтобы доставить маски и медицинское оборудование в помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Самолет российских ВКС Ан-124-100 «Руслан» вылетел с аэродрома «Чкаловский». Оказание помощи США в борьбе с коронавирусом было согласовано ранее в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

В США на данный момент сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Количество жертв инфекции, по последним данным, уже превысило четыре тысячи человек, количество зараженных стремительно приближается к двумстам тысячам, а врачам не хватает средств индивидуальной защиты и специального медицинского оборудования, чтобы спасать людей.