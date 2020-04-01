Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

Спецборт российского Министерства обороны вылетел сегодня ранним утром в США, чтобы доставить маски и медицинское оборудование в помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Самолет российских ВКС Ан-124-100 «Руслан» вылетел с аэродрома «Чкаловский». Оказание помощи США в борьбе с коронавирусом было согласовано ранее в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
В США на данный момент сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Количество жертв инфекции, по последним данным, уже превысило четыре тысячи человек, количество зараженных стремительно приближается к двумстам тысячам, а врачам не хватает средств индивидуальной защиты и специального медицинского оборудования, чтобы спасать людей.
В США вылетел спецборт Министерства обороны РФ.— zvezdanews (@zvezdanews) April 1, 2020
Борт доставит в США помощь для борьбы с коронавирусом. Это медицинские маски и специальное медицинское оборудование, нехватка которого сейчас ощущается в Штатах. pic.twitter.com/bPzX0ifEXu