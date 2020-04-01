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Еще у трех афонских монахов выявили коронавирус

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще у трех афонских монахов выявили коронавирус
гора Афон, pixabay.com
Сегодня стало известно, что еще трое афонских монахов, которые ездили в Великобританию вместе с ранее заболевшим коронавирусом нового типа 55-летним монахом монастыря Ксенофонт, заразились COVID-19.
 
Отмечается, что первый случай коронавируса был выявлен у монаха на Афоне 28 марта. Его незамедлительно поместили в больницу АХЕПА в Салониках. Еще двое заболевших были помещены в больницу Гиппократа в Салониках, в скором времени они будут переведены в АХЕПА.
 
Напомним, четверо монахов вместе путешествовали по приглашению архиепископа Фиатирского и Великобританского Никиты в Англию и Шотландию с 5 по 17 марта.
ЕТ
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