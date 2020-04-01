«Звучит незрело»: эксперт оценил заявление премьер-министра Украины о том, что народ не может сидеть дома

Аргументы Недели → В мире 13+

1 апреля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова главы украинского правительства о том, что страна не настолько богата, чтобы позволить людям сидеть дома на карантине.

Оленченко отметил, что слова Шмыгаля перекликаются с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, который также хотел быстрее закончить карантин, чтобы не нанести ущерб американской экономике. По мнению эксперта, украинский премьер таким образом мог подражать главе Соединенных Штатов, передает Радио Sputnik.

«А возможно, для того, чтобы оно стало успокоительным для украинского бизнеса. Не исключено, что и Шмыгаль, и Зеленский испытывают серьезное давление со стороны представителей бизнеса», - добавил специалист.