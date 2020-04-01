Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Домашний кот заразился коронавирусом в Гонконге

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Домашний кот заразился коронавирусом в Гонконге
кот, pixabay.com
В Гонконге у домашнего кота выявили коронавирус нового типа. Согласно последней информации городского департамента сельского и рыбного хозяйства, животное коронавирусной инфекцией заразил хозяин.
 
Подчеркивается, что у кота не было никаких симптомов заболевания. Питомец, после получения положительного результата анализа, был изолирован.
 
Напомним, ранее коронавирус нового типа заподозрили у кота на территории Бельгии. Животное чихало и страдало от диареи. Известно, что его хозяин, вернувшийся из Италии, заразился COVID-19. Результаты теста питомца обнародованы не были.
ЕТ

Жаркое из блогов

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью