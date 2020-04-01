Домашний кот заразился коронавирусом в Гонконге

В Гонконге у домашнего кота выявили коронавирус нового типа. Согласно последней информации городского департамента сельского и рыбного хозяйства, животное коронавирусной инфекцией заразил хозяин.

Подчеркивается, что у кота не было никаких симптомов заболевания. Питомец, после получения положительного результата анализа, был изолирован.