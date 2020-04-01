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В США скончались более четырех тысяч зараженных COVID-19

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США скончались более четырех тысяч зараженных COVID-19
коронавирус в США, pixabay.com
На территории Соединенных Штатов Америки скончались более 4 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Соответствующую информацию предоставил в среду Университет Джонса Хопкинса.
 
Накануне сообщалось о 3873 случаях смертей в США.
 
Общее количество заразившихся коронавирусом нового типа в Америке достигло 189,6 тысячи человек, в общей сложности скончались 4079 заболевших. Подчеркивается, что США по данному показателю в настоящий момент находятся на первом месте в мире.

Ранее источники сообщили, что Штаты практически исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть применены в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.

 

ЕТ

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