В США скончались более четырех тысяч зараженных COVID-19

На территории Соединенных Штатов Америки скончались более 4 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Соответствующую информацию предоставил в среду Университет Джонса Хопкинса.

Накануне сообщалось о 3873 случаях смертей в США.

Общее количество заразившихся коронавирусом нового типа в Америке достигло 189,6 тысячи человек, в общей сложности скончались 4079 заболевших. Подчеркивается, что США по данному показателю в настоящий момент находятся на первом месте в мире.