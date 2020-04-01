В США скончались более четырех тысяч зараженных COVID-19

Ранее источники сообщили, что Штаты практически исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть применены в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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1 апреля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ранее источники сообщили, что Штаты практически исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть применены в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.
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