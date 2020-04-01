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Источник: США почти исчерпали запас резервных масок, респираторов и перчаток

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: США почти исчерпали запас резервных масок, респираторов и перчаток
медицинская маска, pixabay.com

Источники утверждают, что США практически исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть применены в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Уточняется, что в комплекты средств защиты входят респираторы, маски, перчатки, халаты, а также защитные экраны.

Американский президент Дональд Трамп ранее утверждал, что национальный стратегический резерв средств индивидуальной защиты не исчерпан, а также отмечал, что комплекты выделяются тем, кто в них нуждается больше других.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составило более 188 тысяч, скончались 3873 человека.

ЕТ

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