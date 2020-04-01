Российский музыкант, живущий в Испании, призвал выполнять распоряжения властей и режим самоизоляции

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1 апреля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Мурата Хупова

Композитор и дирижер Мурат Хупов, который несколько лет живет в Барселоне и работает в местном симфоническом оркестре, призвал россиян неукоснительно выполнять распоряжения властей.

«Трудно и больно передать в полной мере, что происходит в маленькой Испании. Люди умирают каждый день. Масштабы пандемии велики, заражение идёт очень быстро. Призываю прислушаться к распоряжениям властей, нормам санитарных учреждений и т.д. и выполнять всё, что предписано. Отнеситесь к происходящему очень и очень серьезно. Ситуация очень тревожная и тяжёлая», – написал дирижер в своем Инстаграм.



Он также добавил, что нужно сидеть дома, не выходить на улицу, носить маски, мыть почаще руки, пить много жидкого и принимать витамины.

«Только самоизоляция и меры предосторожности спасут ваши жизни и жизни ваших детей. Будьте здоровы, берегите себя и свои близких», – добавил Хупов.

Ранее Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус.