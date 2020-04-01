Российский музыкант, живущий в Испании, призвал выполнять распоряжения властей и режим самоизоляции

Композитор и дирижер Мурат Хупов, который несколько лет живет в Барселоне и работает в местном симфоническом оркестре, призвал россиян неукоснительно выполнять распоряжения властей.
«Трудно и больно передать в полной мере, что происходит в маленькой Испании. Люди умирают каждый день. Масштабы пандемии велики, заражение идёт очень быстро. Призываю прислушаться к распоряжениям властей, нормам санитарных учреждений и т.д. и выполнять всё, что предписано. Отнеситесь к происходящему очень и очень серьезно. Ситуация очень тревожная и тяжёлая», – написал дирижер в своем Инстаграм.
Он также добавил, что нужно сидеть дома, не выходить на улицу, носить маски, мыть почаще руки, пить много жидкого и принимать витамины.
«Только самоизоляция и меры предосторожности спасут ваши жизни и жизни ваших детей. Будьте здоровы, берегите себя и свои близких», – добавил Хупов.
Ранее Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус.