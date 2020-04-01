У жителей одной из провинций Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

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1 апреля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Отмечается, что жители Феррады практически не болеют коронавирусом. При этом регион Эмилия-Романья, в котором находится провинция, второй по количеству заразившихся в стране, передаёт КП.

Специалисты рассказали, что в Ферраде зафиксировано несколько случаев заболеванием COVVID-19, но все они на границе с Болоньей. «Большая часть провинции от инфекции убереглась», - заявил комиссар службы гражданской обороны по региону Серджо Вентури.

Причины такой стойкости жителей Феррады к коронавирусу пока не ясны. Предполагается, что на выработку иммунитета могло повлиять наследственное заболевание крови под названием талассемия или же тот факт, что в провинции многие переболели малярией.