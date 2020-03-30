Ученые проанализировали историю женщины, которая вылечилась от коронавируса без лекарств

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Исследователи из Мельбурнского университета рассказали, в каком случае человек может самостоятельно вылечиться от коронавируса COVID-19 без применения лекарств.

Ученые проанализировали историю болезни 47-летней жительницы Уханя. Женщина заболела коронавирусом, но врачи не стали назначать ей лекарственные препараты. Отмечается, что пациентке только вводили жидкость внутривенно, чтобы поддерживать водный баланс. Спустя две недели она полностью излечилась от COVID-19. Врачи рассказали, что пациентка не имела хронических заболеваний или вредных привычек, ее иммунная система показала сильную ответную реакцию на вирус.

«Наше исследование показывает, что несмотря на то, что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе», - сказали ученые. Они отметили, что данный случай позволяет лучше понять процессы выздоровления.