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Самый пожилой мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Самый пожилой мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
рука пожилого мужчины, pixabay.com

Житель Великобритании Роберт Уэйтон накануне отпраздновал свой 112-й день рождения и стал самым пожилым мужчиной в мире. Из-за пандемии коронавируса нового типа долгожителя поздравили дистанционно.

Представитель Книги рекордов Гиннеса не смог лично встретиться с Уэйтоном. Вместо этого, пока самый пожилой мужчина планеты стоял на своем балконе, ему спели песню Happy Birthday и вручили сертификат сотрудники дома престарелых, где он в настоящий момент проживает.

Дети, внуки и правнуки также направили родственнику свои поздравления.

Роберт Уэйтон пережил две мировые войны, несколько пандемий и перенес ряд хирургических операций. Сейчас он увлекается изготовлением игрушечных мельниц, которые впоследствии продает по 50 долларов. Вырученные средства британец направляет на благотворительность.

ЕТ

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