Ушел из жизни самый пожилой мужчина планеты

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25 февраля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

руки пожилого человека, pixabay.com

Утром во вторник, 25 февраля, стало известно, что из жизни ушел самый пожилой мужчина планеты. Согласно последней информации, долгожитель скончался 23 февраля в доме престарелых в Японии.

Речь идет о Ватанабэ Титэцу, которому было 112 лет. Звание самого пожилого мужчины мира перешло к нему 12 февраля – это случилось после того, как в возрасте 113 лет из жизни ушел Масадзо Нонака с острова Хоккайдо.

Известно, что Ватанабэ Титэцу родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. В 20 лет он переехал на Тайвань, а в Японию вернулся только после Второй мировой войны. Секретом своего долголетия мужчина называл смех и умение прощать.