В Руанде нарушителя карантина съел крокодил

Житель Руанды нарушил запрет на выход из дома. Его сожрал крокодил. Об этом сообщает Daily news.
Мужчина отправился на рыбалку на реку Ньябаронго. Он подвергся нападению хищника. Трагедия произошла утром в среду. Местные власти тут же связали инцидент с нарушением карантина.
«Он нарушил правило пребывания дома», — сообщила мэр Камони Алиса Кайитеси: «Он среди очень немногих людей здесь, кто отказался соблюдать ограничения, чтобы остановить вирус».
Карантин в Руанде был введен в минувшее воскресенье. Там выявлен COVID-19 у 70 человек. На фоне западных стран этот показатель очень низкий. По последним данным в мире заражено коронавирусом уже больше 800 тысяч человек.