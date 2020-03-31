Количество заболевших коронавирусом превысило 800 тысяч

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31 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Число заразившихся COVID-19 стремительно приближается к миллиону. За одни только сутки количество диагнозов увеличилось почти на 70 тысяч. И эта величина продолжает расти.

На момент написания этой строчки в мире заразились коронавирусом 802 тысячи 748 человек. Это данные ресурса Worldometer. Умерших насчитывается 39 019, вылечившихся — 172 319.

Больше всего заразившихся уже который день в Соединенных Штатах. Там диагностирован COVID-19 у 163 844 человек. За один только день вчера заразились 20353 человека.

Прежний лидер по коронавирусу, Италия, сейчас на втором месте. Сейчас там насчитывается 101 тысяча 739 заразившихся COVID-19.

Резко выросли тревожные данные в Испании. Эта страна входила в пятерку лидеров COVID-19. Но она уступала Китаю, где темпы распространения пандемии в последнее время замедлились.

В России ситуация не такая критическая, но все равно вызывает тревогу. Вчера в стране выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. По данным российского минздрава через несколько дней будет пройден пик, и количество заболевших начнет уменьшаться.

А тем временем, в мире COVID-19 заразились уже 803 011 человек.