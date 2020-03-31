Минздрав РФ: Россия скоро достигнет пика заболеваемости коронавирусом

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31 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что Россия почти достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Известно, что по состоянию на 31 марта число зараженных составило 2337 человек.

Николай Брико считает, что число больных еще несколько дней будет расти, а потом пойдет на спад. По его словам, в этом должны помочь введенные в России «разнообразные и жесткие» меры в борьбе с коронавирусом. При этом эксперт добавил, что новая инфекция, как и все респираторные заболевания активна в холодное время года, поэтому снижение придется на апрель-май.

Ранее сообщалось, что в России выздоровел 121 человек и 17 – умерли.