Расходы всех стран на здравоохранение теперь в 3 раза больше, чем на войну

Траты на здравоохранение стремительно растут. Они уже больше, чем в 3 раза превышают военные расходы правительств всех стран. Таковы данные ресурса Worldometers.
К трем часам дня сегодняшние расходы на здравоохранение всей планеты достигли отметки в 9 миллиардов 300 миллионов долларов. Суточные военные расходы всего мира в 3,195 раз меньше. Они едва только приблизились к отметке 2 миллиарда 910 миллионов долларов США.
В считанные минуты расходы на здоровье уже увеличились еще на 25 миллионов. На войну правительства всех стран за это время потратили семь миллионов.
Траты связаны с борьбой с эпидемией коронавирусом. COVID-19 стал главной причиной общемирового кризиса. Страны закрываются на карантин. Власти государств, в которых обнаружены носители вируса, принимают беспрецедентные меры, чтобы справиться с пандемией.