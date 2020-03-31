Расходы всех стран на здравоохранение теперь в 3 раза больше, чем на войну

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31 марта 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в условиях коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Траты на здравоохранение стремительно растут. Они уже больше, чем в 3 раза превышают военные расходы правительств всех стран. Таковы данные ресурса Worldometers.

К трем часам дня сегодняшние расходы на здравоохранение всей планеты достигли отметки в 9 миллиардов 300 миллионов долларов. Суточные военные расходы всего мира в 3,195 раз меньше. Они едва только приблизились к отметке 2 миллиарда 910 миллионов долларов США.

В считанные минуты расходы на здоровье уже увеличились еще на 25 миллионов. На войну правительства всех стран за это время потратили семь миллионов.

Траты связаны с борьбой с эпидемией коронавирусом. COVID-19 стал главной причиной общемирового кризиса. Страны закрываются на карантин. Власти государств, в которых обнаружены носители вируса, принимают беспрецедентные меры, чтобы справиться с пандемией.