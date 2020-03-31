Ужесточены наказания за нарушение санитарных правил по коронавирусу

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31 марта 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Госдума ужесточила наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Эти меры прокомментировал д епутат от Челябинской области Анатолий Литовченко.

Соответствующий пакет законов принят сегодня, 31 марта. Теперь штраф для граждан будет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тысяч рублей, юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Если человек пренебрег мерами, заразил кого-то и спровоцировал смертельный случай — наказание до пяти лет лишения свободы. Если две смерти — до семи лет лишения свободы.

Анатолий Литовченко разъяснил, что закон предусматривает изменение норм в самых разных направлениях: от Уголовного кодекса до бюджета. Все меры направлены на борьбу с последствиями экономического кризиса и распространением коронавируса.

Депутат подчеркнул, что приняты важные решения о разрешении дистанционной продажи рецептурных медикаментов, новых правилах оплаты больничных, которые повысят до уровня МРОТ, и телемедицине - первичном онлайн-приеме больных через интернет. А также поправки, дающие право правительству вводить в стране режим ЧС. Регионы освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов.

- Речь идет, в частности, о предоставлении малым и средним компаниям отсрочки по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, введении на тот же срок отсрочки по выплате банковских кредитов, установлении моратория для банкротства предприятий, снижении ставки страховых взносов для зарплат, каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, - подчеркнул Анатолий Литовченко.