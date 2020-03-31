Лукашенко рассказал о первом умершем в Белоруссии с диагнозом COVID-19

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31 марта 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране умер первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечается, что пожилой пациент был актером и проходил лечение в Витебске.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», - рассказал о случившемся Лукашенко.

Ранее Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии за то, что он до сих пор не закрыл границы страны. На сегодняшний день в стране известно о 152 случаях заражения COVID-19.