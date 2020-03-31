В Минске от коронавируса умер заслуженный артист Белоруссии

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31 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: соцсети

В Белоруссии скончался заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Вдова актера сообщила, что он умер от коронавируса.

Ранее у супругов диагностировали пневмонию, их отправили в тубдиспансер. Однако, по словам женщины, они отпросились домой из-за того, что больница была переполнена. После того, как состояние пожилой пары ухудшилось, их госпитализировали в другую больницу. К этому моменту анализ на коронавирус у обоих был отрицательным.

Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, где повторный тест на коронавирус оказался положительным. Спасти актера не удалось.

Ранее сообщалось, что почти в половине муниципалитетов Подмосковья есть зараженные коронавирусом.