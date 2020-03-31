Почти в половине муниципалитетов Подмосковья есть зараженные коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Pixabay.com

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены почти в половине муниципалитетов Московской области, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 29 из 64 муниципалитетов Московской области. Больше всего больных оказалось в Одинцовском и Раменском округах. Также в числе «пострадавших» в оперштабе назвали Красногорск и Ленинский округ, Истру и Мытищи, Реутов, Химки, Балашиху, Долгопрудный, Лобню, Люберцы, Дмитров, Домодедово, Дубну, Жуковский, Ивантеевку, Королев, Котельники, Лотошино, Лыткарино, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Сергиев Посад, Солнечногорск, Фрязино и Щелковский округ.

На данный момент количество заболевших превышает количество выздоровевших, что характерно для периода распространения эпидемии. Однако ситуация находится под контролем, и сейчас очень важно для всех граждан соблюдать режим самоизоляции, чтобы прервать цепочку передачи инфекции.