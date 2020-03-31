Экономист рассказал, что поменяется в поведении туристов после победы над коронавирусом

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31 марта 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Британский профессор экономики из Борнмутского университета Адам Блейк рассказал, как станут вести себя туристы после окончания пандемии коронавируса. По его мнению, поведение путешественников изменится.

Блейк допустил, что после завершения эпидемии люди вновь проявят свое стремление путешествовать. Однако при этом они будут вести себя гораздо осторожнее. Профессор считает, что случившееся заставит людей по всему миру внимательнее следить за своим здоровьем.

Также возрастет спрос на гостиницы и отели, тогда как на арендное жилье, наоборот, снизится. Это произойдет из-за того, что персонал отелей и гостиниц тщательнее дезинфицирует помещение.